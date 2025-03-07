TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor

TRT, Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor

TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı program ve içeriklerle izleyicilerine unutulmaz bir yayın akışı sunacak. Sanattan edebiyata, tarihten kültüre birçok yapım, seyircilerle buluşmak için hazırlanıyor.

TRT 2'de Özel İçerikler

TRT 2, Osmanlı döneminde çalışan kadınların görüntülerinin değerlendirileceği "Tarihin Ruhu" programıyla yarın saat 14.30'da ekranda olacak. Ardından, iş hayatında zorluklarla mücadele eden bir kadının hikayesini anlatan "Bir Numara" filmi saat 15.00'te izleyiciyle buluşacak. Ayrıca "Satranç Dünyası - Kadınlar ve Satranç" özel bölümü saat 17.00'de gösterilecek.

Litvanyalı şefin sanat anlayışı üzerine inşa edilen "İmkansızın Peşinde: Şef Mirga Grazinyte-Tyla" içeriği yarın saat 18.30'da izleyicilere sunulacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde, yeni anne olan bir kadının bebeğine bakışını ele alan "Ninni" filmi saat 21.30'da TRT 2'de yayınlanacak.

TRT Belgesel ve Diğer Kanallarda Öne Çıkan Programlar

Kadının toplumsal hayattaki yerini ve girişimcilik süreçlerini anlatan "Kadın Girişimciler/Benim Hikayem" belgeseli, yarın saat 12.00'de TRT Belgesel'de gösterilecek. Oya Kayacık'ın hayatını mercek altına alan "Oya Anne: Bir Adanmışlık Hikayesi" belgeseli ise saat 15.10'da izleyiciyle buluşacak.

TRT Haber'de, saat 13.35'te ahşap oyma sanatını yaşatan Türkiye'nin ilk kadın sanatçılarından Filiz Uzun Demir'in hikayesi yer alacak. Ayrıca, TRT World, saat 20.30'da, yurt içinde ve dışında başarılı olan kadınların ilham veren hikayelerine "Türkiye'nin Kadınları" programında yer verecek.

Türk sporuna adını yazdırmış kadın sporcuların başarılarını konu alan "Sahada Kadınlar" programı ise yarın saat 09.00 ve 19.30'da TRT Spor ekranlarında olacak.

TRT Radyoları Kadınların Hikayelerini Anlatacak

TRT Radyoları, günün anlam ve önemine dair kadınların yaşam öykülerini ele alacak. "Türk Dünyasında Kadın" programı, saat 12.30'da TRT Avaz ekranlarında yer alacak. Alanında uzman konukların katılımıyla, kadınların toplumsal ve kültürel hayattaki rolü farklı perspektiflerden değerlendirilecek.