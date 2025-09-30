Trump: ABD 'üniformasız kişilerce içerden işgal altında' — Quantico konuşması

Trump Quantico'da: Ülkenin iç tehdit altında olduğunu ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde düzenlenen toplantıda 800'den fazla general ve amirali karşısına alarak ülkenin iç güvenliğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ülke içinden gelen tehdit vurgusu

Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde sınır güvenliğinin ve birçok şehrin huzurunun bozulduğunu belirterek, 'İçeriden işgal altındayız, yabancı düşmandan farksız, ama birçok yönden daha zor çünkü üniformasızlar.' ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliği ve savunma harcamaları

Başkan, ABD'nin yabancı ülkelerin sınırlarını savunmak için trilyonlarca dolar harcadığını vurguladı ve son aylarda sınırlarından izinsiz kimsenin geçemediğini, bundan sonra da illegal geçişlere izin verilmeyeceğini belirtti.

Trump, ülkenin savunma kapasitesini artırma planlarını şöyle açıkladı: '2026'da ordumuza 1 trilyon doların üzerinde harcama yapacağıma söz verdim. Bu, ülkemiz tarihinin en büyük harcaması olacak. Umarım bunu beğenirsiniz.' Ayrıca, ABD'nin daha çok silah üretmesi ve bunları başta NATO üyeleri olmak üzere diğer ülkelere satması gerektiğini söyledi.

Eski yönetimi eleştirerek, Biden döneminde tüm mühimmatın Ukrayna'ya verildiğini ve ABD ordusunun 'hiçbir şeyinin' kalmadığını iddia etti. Buna karşın denizaltı teknolojisinde Rusya ve Çin'e göre '25 yıl önde' olunduğunu ifade etti.

Kent güvenliği ve eğitim alanı önerisi

Trump, San Francisco, Chicago, New York ve Los Angeles gibi Demokratların yönettiği bazı kentleri işaret ederek bu şehirleri 'çok güvensiz' olarak nitelendirdi ve 'Onları tek tek düzelteceğiz' dedi. Güvenlik sorununu 'bu bir savaş, içerden bir savaş' sözleriyle tanımladı.

Ayrıca, söz konusu kentlerden bazılarını ABD askerleri ve Ulusal Muhafızlar için eğitim alanı olarak kullanma fikrini paylaştı ve ülke tarihinin yerli ve yabancı düşmanlara meydan okuyan askeri kahramanlarla dolu olduğunu hatırlattı.

Uyuşturucu trafiği ve Venezuela iddiası

Başkan, ABD'nin güney sınırından ve okyanus üzerinden gelen uyuşturucuyla mücadele önemine vurgu yaptı. Trump, Venezuela kaynaklı uyuşturucuya dikkat çekerek 'Venezuela'daki her uyuşturucu gemisi yaklaşık 25 bin kişiyi öldürüyor. Çoğunlukla fentanil geliyor.' dedi.

Trump, Venezuela'dan gelenlerin uyuşturucu kaçakçılığı dahil birçok suça karıştığını savunarak, 'Venezuela hapishane nüfusunu ülkemize boşalttı.' iddiasında bulundu.