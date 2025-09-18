Trump: Bagram Hava Üssü'nü Geri İstiyoruz — Afganistan'da Kritik Mesaj

Trump, İngiltere ziyaretinde Bagram Hava Üssü'nü geri alma isteğini ve üssün Çin'in nükleer tesislerine yakınlığını vurguladı; Biden yönetimini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:13
Trump: Bagram Hava Üssü'nü Geri İstiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin son gününde Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Bagram Hava Üssü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bagram'ın stratejik önemi ve Çin vurgusu

Trump, Afganistan'daki çekilme sürecini eleştirerek, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan "çok beceriksiz" bir şekilde ayrıldığını ve birçok yeri geride bıraktığını savundu. Üssün önemine değinirken şunları söyledi: "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması."

Trump, daha önce de Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk ettiklerini ve bunun Biden yönetiminin suçu olduğunu iddia etmişti.

Geride bırakılan ekipman ve eleştiriler

Trump, tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında Afganistan'da bırakılan ekipmanlara dikkat çekmişti: "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık" ifadelerini kullanarak bu ekipmanların geri alınması gerektiğini savundu.

Hatırlanacağı üzere, Biden yönetimi 31 Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamış; bu süreçte yüzlerce ABD vatandaşı, milyonlarca dolarlık ekipman, silah ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan geride kalmıştı. Trump ayrıca Afganistan'daki ABD yapımı ekipmanların satıldığını ileri sürmüştü.

