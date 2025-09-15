Trump: Çip ve İmalatta Yabancı Uzmanlar ABD'ye Eğitime Çağrıldı

Trump'tan çip ve imalat hamlesi: Yabancı uzmanlar ABD'ye çağrıldı

ABD'li imalatçılara geçici eğitim önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çip, yarı iletken, bilgisayar, gemi ve tren gibi alanlarda eskiden olduğu kadar üretken olmadığını belirterek, yabancı firmalardan uzmanların sınırlı süreyle ülkeye gelmesini ve ABD'li imalatçıları eğitmesini istedi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin bu ürünlerin imalatında eskiden "çok iyi" olduğunu ancak artık bu becerileri "başkalarından yeniden öğrenmesi gerektiğini" ifade etti.

Yabancı ülkeleri ve firmaları ABD'ye yatırım yapmaktan caydırmak istemediğini belirten Trump, onları ve çalışanlarını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. "Son derece karmaşık ürünler, makineler ve diğer pek çok şey üreten yabancı firmalar, ABD'ye büyük yatırımlarla geldiklerinde uzmanlarını da bir süreliğine buraya getirmelerini, bu çok benzersiz ve karmaşık ürünlerin nasıl yapılacağını insanlarımıza öğretmelerini istiyorum." dedi.

Trump, bu uzmanların görev süreleri bittiğinde ABD'den ayrılacaklarını ve ülkenin gelecekte bu firmaların yaptığından "daha büyük işler başaracağını" kaydetti.

Hyundai-LG fabrikası baskını ve diplomatik tepkiler

Trump'ın paylaşımından günler önce, ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından 5 Eylül tarihinde baskın düzenlenmişti. Baskında 300'den fazlası Güney Koreli yaklaşık 475 kişinin gözaltına alınması üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı ise 12 Eylül'de ülkelerine dönmüştü.