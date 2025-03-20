Trump, Eğitim Bakanlığının Kapatılması İçin Kararname İmzalamaya Hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini başlatacak kararnameye imza atacak.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:22
Trump, Eğitim Bakanlığının Kapatılması İçin Kararname İmzalamaya Hazırlanıyor

Trump'tan Eğitim Bakanlığına Şok Karar!

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik süreç için başkanlık kararnamesine imza atmaya hazırlanıyor. Bu önemli gelişmeyi, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabı üzerinden duyurdu.

Kapatma Süreci Başlıyor

Beyaz Saray'dan gelen bilgileri paylaşan Leavitt, eğitim bakanlığının adım adım kapatılma sürecine dair detayları aktardı. Ayrıca, ismi açıklanmayan bazı Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın bugün atacağı imzayla bakanlığın kapatılma sürecinin resmen başlayacağını belirttiler.

Kongre Onayı Gerekli

Yetkililer, Eğitim Bakanlığı'nın tamamen kapatılmasının Kongre onayına bağlı olduğunu vurguladı. Ancak Trump'ın bu adımı ile birlikte bakanlığın lağvedilmesi için gerekli sürecin başlaması öngörülüyor.

Bakan McMahon'a Talimat

Trump, imzaladığı kararnamede, yeni göreve başlayan Eğitim Bakanı Linda McMahon’a, Bakanlığın kapatılmasını kolaylaştırmak amacıyla gerekli tüm adımları atması talimatını verecek.

Federal Yönetimin Rolü

Başkan Trump, önceki açıklamalarında federal yönetimin eğitim alanlarından çekilmesi ve bu sorumluluğun tamamen eyaletlere devredilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu karar, eğitim politikalarının geleceği üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den PKK'ya Kongre Çağrısı: 'Fesih Tartışmalarına Son Noktayı Koyun'
2
Zelenskiy, Ukrayna ve ABD Heyetleri 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da Bir Araya Gelecek
3
Filistin: İsrail'in Batı Şeria'daki Ev Yıkımları ve Zorla Göç Planları
4
Kahire Büyükelçiliği'nden Mısırlı Basına İftar Daveti
5
MGK Toplantısında Terörsüz Türkiye Vurgusu: Milli Birlik ve Demokrasi Güçlenecek
6
Letonya, AB'nin Kosova Üzerindeki Cezai Tedbirlerin Kaldırılmasını Talep Etti
7
İstanbul Üniversitesi'nden Diplomaların İptaline Dair İnceleme Raporu Gün yüzüne Çıktı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!