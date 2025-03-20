Trump, Eğitim Bakanlığının Kapatılması İçin Kararname İmzalamaya Hazırlanıyor

Trump'tan Eğitim Bakanlığına Şok Karar!

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik süreç için başkanlık kararnamesine imza atmaya hazırlanıyor. Bu önemli gelişmeyi, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabı üzerinden duyurdu.

Kapatma Süreci Başlıyor

Beyaz Saray'dan gelen bilgileri paylaşan Leavitt, eğitim bakanlığının adım adım kapatılma sürecine dair detayları aktardı. Ayrıca, ismi açıklanmayan bazı Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın bugün atacağı imzayla bakanlığın kapatılma sürecinin resmen başlayacağını belirttiler.

Kongre Onayı Gerekli

Yetkililer, Eğitim Bakanlığı'nın tamamen kapatılmasının Kongre onayına bağlı olduğunu vurguladı. Ancak Trump'ın bu adımı ile birlikte bakanlığın lağvedilmesi için gerekli sürecin başlaması öngörülüyor.

Bakan McMahon'a Talimat

Trump, imzaladığı kararnamede, yeni göreve başlayan Eğitim Bakanı Linda McMahon’a, Bakanlığın kapatılmasını kolaylaştırmak amacıyla gerekli tüm adımları atması talimatını verecek.

Federal Yönetimin Rolü

Başkan Trump, önceki açıklamalarında federal yönetimin eğitim alanlarından çekilmesi ve bu sorumluluğun tamamen eyaletlere devredilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu karar, eğitim politikalarının geleceği üzerinde büyük bir etki yaratabilir.