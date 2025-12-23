Trump: "Epstein’i Mar-a-Lago’dan Kovdum, Adasına Gitmedim" — Yeni Zırhlılar ve Maduro'ya Uyarı

Trump'tan Epstein Yorumu ve Donanma Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen etkinlikte gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Trump, kamuoyunda yeniden tartışılan Epstein belgeleri, donanma projeleri, uyuşturucu mücadeleleri ve Venezuela politikasına dair görüşlerini paylaştı.

Epstein dosyaları: "Onu Mar-a-Lago’dan ben kovdum"

Trump, yayınlanan Epstein belgelerinin sürekli gündeme getirilmesinin amacının Cumhuriyetçilerin başarılarını gölgelemek olduğunu savundu. "Epstein’i Mar-a-Lago’dan ben kovdum. Bu arada Epstein’in adasına hiç gitmedim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bill Clinton fotoğraflarının ortaya çıkmasını eleştirerek, "Bill Clinton’ı severim... bununla baş edebilir" dedi.

Trump, Epstein'in geniş sosyal çevresine dikkat çekti: "Harvard’ın başındaki kişi Epstein’in en yakın arkadaşıydı. Bill Clinton onun arkadaşıydı, aslında herkes arkadaşıydı." Ayrıca, Epstein konusunun gündeme getirilmesinin tek amacının Cumhuriyetçilerin başarılarını gölgelemek olduğunu belirtti.

Yeni zırhlılar: "Dünyanın en iyileri olacak"

Başkomutan sıfatıyla ABD Donanması için iki yeni ve çok büyük savaş gemisi inşa edilmesi talimatını verdiğini söyleyen Trump, bu girişimin ilk adımları olarak bu iki gemiyi gördüğünü belirtti. Trump, "Bunlar dünyanın en iyileri olacak. En hızlı, en büyük ve şimdiye kadar inşa edilmiş herhangi bir zırhlıdan açık ara, 100 kat daha güçlü olacaklar" dedi.

Trump, uzun vadeli hedefin benzer sınıfta 10 gemi yapmak olduğunu, nihai hedefin ise toplamda 20-25 gemi olduğunu açıkladı. Yeni gemilerin füze ve topçu sistemleriyle donatılacağını ve 30 bin ton üzerinde ağırlığa sahip olarak Amerikan donanmasının amiral gemileri olacaklarını vurguladı.

Trump, inşa sürecinin ülke içinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Burada inşa ediyoruz... çünkü çok iyi tersanelerimiz var" ifadelerini kullandı. Ayrıca yeni uçak gemileri inşa ettiklerini de dile getirdi.

Uyuşturucu mücadelesi: Deniz operasyonları ve kara planı

Trump, ülkeye denizden giren uyuşturucu oranını %96,2 düşürdüklerini belirtti ve karada da benzer bir programı başlatacaklarını söyledi. Uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yapılan müdahaleleri savunan Trump, "Bu teknelere gerçekleştirilen her saldırı ile 25 bin insanın hayatını kurtarıyoruz" dedi ve teknelerde bulunan çuvalların balıkçılık ekipmanı olmadığını vurguladı.

Karada operasyonlara başlanacağını tekrarlayan Trump, kalan yüzde 4'ün kimler olduğunun tespit edilmeye çalışıldığını belirtti: "Karada bu iş çok daha kolay. Eğer karadan gelmek isterlerse, büyük bir sorunla karşılaşacaklar."

Venezuela, Maduro ve bölgesel uyarılar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için uyarıda bulunan Trump, bölge çevresine şimdiye kadar görülmemiş bir askeri filo gönderildiğini söyledi ve Maduro'ya, "Ne yapmak isterse yapabilir. Eğer oyunu sert oynamak isterse, bu sert oynayacağı son oyun olur" diye seslendi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro hakkında ise Trump, Kolombiya'da uyuşturucu üretimi yapıldığı iddiasını dile getirerek Petro'yu dikkatli olmaya çağırdı: "En az 3 büyük kokain üretim tesisi var. Bunları çok hızlı bir şekilde kapatması gerekiyor."

Petrol tankeri ve diğer açıklamalar

El konulan petrol tankerleriyle ilgili soruya Trump, "İlerliyor. Ancak sonunda ele geçireceğiz" yanıtını verdi ve el konulan petrolün stratejik rezervler için kullanılabileceğini söyledi. Ayrıca gemilerin de ellerinde tutulduğunu belirtti.

Trump sözlerini, "Biz dünyanın en büyük gemilerini inşa ediyoruz ve bana Jeffrey Epstein hakkında sorular soruyorlar. Bunun kapandığını sanıyordum" ifadeleriyle tamamladı.

