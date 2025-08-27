Trump: George Soros ve Oğlu RICO ile Yargılanmalı — Şiddet İçeren Protestolar İddiası

Trump: George Soros ve Oğlu RICO ile Yargılanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı George Soros ile oğlunun "ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklediği" gerekçesiyle yargılanması gerektiğini savundu.

Trump'ın İddiaları ve Açıklama Platformu

Trump, açıklamasını ABD merkezli Truth Social hesabından yaptı ve Soros'u doğrudan hedef aldı.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz."

Trump ayrıca, Soros ile oğlunun ülkede serbestçe hareket etmesine izin verilmeyeceğini vurguladı ve paylaşımının devamında şunları ekledi: "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz."

Trump'ın açıklamaları, Soros ve destekçilerine yönelik suçlamaları öne çıkarırken, iddiaların kapsamı ve hangi yasal adımların atılabileceği konusunda resmi bir açıklama veya soruşturma bilgisi metinde yer almıyor.