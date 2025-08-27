DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,59%
ALTIN
4.464,76 0,19%
BITCOIN
4.594.469,24 -0,54%

Trump: George Soros ve Oğlu RICO ile Yargılanmalı — Şiddet İçeren Protestolar İddiası

Trump, Truth Social'da George Soros ve oğlunun ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklediğini iddia ederek RICO yasasıyla yargılanmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:49
Trump: George Soros ve Oğlu RICO ile Yargılanmalı — Şiddet İçeren Protestolar İddiası

Trump: George Soros ve Oğlu RICO ile Yargılanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı George Soros ile oğlunun "ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklediği" gerekçesiyle yargılanması gerektiğini savundu.

Trump'ın İddiaları ve Açıklama Platformu

Trump, açıklamasını ABD merkezli Truth Social hesabından yaptı ve Soros'u doğrudan hedef aldı.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz."

Trump ayrıca, Soros ile oğlunun ülkede serbestçe hareket etmesine izin verilmeyeceğini vurguladı ve paylaşımının devamında şunları ekledi: "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz."

Trump'ın açıklamaları, Soros ve destekçilerine yönelik suçlamaları öne çıkarırken, iddiaların kapsamı ve hangi yasal adımların atılabileceği konusunda resmi bir açıklama veya soruşturma bilgisi metinde yer almıyor.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
2
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
3
Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
4
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
5
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
6
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
7
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi