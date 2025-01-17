Trump'ın Yemin Töreni Aşırı Soğuk Nedeniyle Kongre Binasında Gerçekleşecek

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin aşırı soğuk hava nedeniyle Kongre binasında yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:44
Trump'ın Yemin Töreni Aşırı Soğuk Nedeniyle Kongre Binasında Gerçekleşecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Başkanlık yemin töreninin aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle Kongre binasında yapılacağını duyurdu.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yemin törenine dair açıklamalarda bulundu. Hava tahminlerine göre Washington DC'de rüzgarla birlikte sıcaklıkların ciddi şekilde düşeceğini belirtti. Trump, "Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim" ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak’ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var," diyen Trump, zorlu hava koşullarının altını çizdi.

Ayrıca, törenin dua ve açılış konuşmalarının Kongre binası içindeki Rotunda bölümünde yapılacağını belirtti. Trump, bunun herkes için ve özellikle de geniş TV izleyicileri için güzel bir deneyim sunacağını vurguladı.

20 Ocak'ta gündüz yapılacak yemin töreni dışındaki etkinliklerin ise değişmeyeceğini kaydeden Trump, "Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin," diyerek bir uyarıda bulundu.

Yemin töreninden bir gün önce saat 15.00'te Capital One Arena'da Zafer Mitingi gerçekleştirilecek. Tören günü akşamı da üç ayrı açılış balosu planlanıyor. Unutulmamalıdır ki; ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.

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