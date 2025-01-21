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Trump'ın Yemin Töreninin Ardından El Paso Sınır Geçişi Kapatıldı

Trump'ın yemin töreninin ardından El Paso'daki sınır geçişi, güvenlik nedeniyle kapatıldı. Zırhlı polislerin etkinliği dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 00:02
Trump'ın Yemin Töreninin Ardından El Paso Sınır Geçişi Kapatıldı

Trump'ın Yemin Töreninin Ardından El Paso'da Harekete Geçildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin hemen ardından, Texas'ta bulunan El Paso şehrindeki sınır geçişi kapatıldı. ABD basınında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, zırhlı polislerin El Paso'daki sınır geçişini güvenlik gerekçesiyle kapattığı bildirildi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Güvenlik güçlerinin hoparlörlerden yaptığı duyurularda, "Bu noktayı geçenler gözaltına alınma, kovuşturma ve gerektiğinde fiziksel güçle karşılaşacak" uyarısı dikkat çekti.

Göçmenlik Uygulamalarında Değişiklikler

Ayrıca, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, Trump'ın yemin töreninin ardından CBP One adlı uygulamanın kaldırıldığını açıkladı. Bu uygulama, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyordu.

Trump'ın Düzensiz Göçmenlere Yönelik Politika Açıklaması

Trump, ülkesindeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edeceğini ve yasa dışı göçleri engellemek için gerekli adımları atacağını ifade etti. Düzensiz göçmenlere "suçlu" tanımı getiren Trump, ayrıca ülkedeki güney sınırına asker göndereceğini bildirdi.

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