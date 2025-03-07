Trump, Musk ve Rubio İddialarını Yalanladı

Trump, Tartışma İddialarını Redetti

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında kıdemli danışmanı Elon Musk ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yaşandığı iddia edilen tartışmayı yalanladı.

Oval Ofis'teki Açıklamalar

Oval Ofis'te bir imza töreni sırasında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, bu tür iddiaların yanıltıcı olduğunu belirtti. "(Musk ile Rubio arasında) Çatışma yok. Ben de oradaydım. Bu soruyu sormaman gerekiyor çünkü burada Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz ama Elon Musk ile Marco Rubio, ikisi de harika bir iş çıkarıyor. Ortada bir çatışma yok," ifadelerini kullandı.

Tartışma İddiasının Kökeni

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, kabine toplantısında Rubio ile Musk'ın personel sayısı ile ilgili bir konudan dolayı tartıştığını iddia etmişti. Habere göre Rubio, Musk'ın dürüst davranmadığını belirterek, "alaycı bir tavırla" Dışişleri Bakanlığı'nda "erken emekliliğe ayrılan 1500 kişinin" işten çıkarma olarak sayılıp sayılmadığını sordu. Ayrıca, Musk'ın yeniden "işten çıkarma şovu" yapabilmesi için söz konusu kişileri tekrar işe almayı isteyip istemediğini sorguladı.

Trump'ın Müdahalesi

Tartışmanın "rahatsız edici" bir şekilde uzaması üzerine Trump, Rubio'yu savunarak, "harika bir iş" çıkardığını ifade etti. Daha sonra, Rubio'nun birçok görevi olduğunu ve sürekli seyahat ettiğini belirten Trump, dolayısıyla herkesin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.