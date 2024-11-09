Trump, Nevada'da Seçimi Kazandı: Cumhuriyetçi Aday Salıncak Eyalette Delegeyi Kapıyor

Nevada'da Trump'ın Başarısı

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, salıncak eyaletlerden biri olarak bilinen Nevada'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump zaferini ilan etti.

Associated Press'in (AP) yayınladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, Nevada'daki seçim yarışını kazanarak eyaletin 6 delegesini kendi hanesine yazdırmış oldu. Bu sonuç, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Seçim Sistemi ve Delege Dağılımı

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, seçmenler genellikle destekledikleri parti için delegelere oy vermektedir. Bir eyalette toplamda 538 delege bulunmaktadır ve bu sayı, her eyalet için farklı ağırlıklarla dağıtılmıştır. Seçiciler Kurulu adı verilen sistemde, 270 delegeyi kazanan aday başkan olmaya hak kazanır.

Öte yandan, 2020 seçim sonuçlarına bakıldığında, Demokrat Parti adayı Joe Biden geçen seçimde Trump'tan 33,596 daha fazla oy alarak %47,67'ye karşılık %50,06'lık bir oranla zafere ulaşmıştı. Ancak bu defa Nevada'da Trump'ın elde ettiği zafer, Cumhuriyetçi Partinin yeniden güçlenmesine işaret ediyor.