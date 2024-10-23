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Trump, Obama'ya Harris Destek Mitingi Nedeniyle Sözlü Saldırıda Bulundu

Donald Trump, Obama'nın Harris'e destek mitingine sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:56
Trump, Obama'ya Harris Destek Mitingi Nedeniyle Sözlü Saldırıda Bulundu

Trump, Obama'nın Harris'e Destek Mitingine Tepki Gösterdi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde Demokrat rakibi Kamala Harris'e destek veren eski Başkan Barack Obama'yı hedef aldı.

Kuzey Carolina'daki Mitingde Açıklamalar

New York Post'un aktardığına göre, Trump, Kuzey Carolina'nın Greensboro kentinde düzenlediği bir mitingde Obama'nın Harris'e verdiği desteği eleştirdi. Trump, Obama hakkında "Bence o (Obama) gerçek bir pislik çünkü son birkaç gündür onu kampanya yaparken izledim." diyerek kışkırtıcı bir dil kullandı.

Obama'nın Bölücü Rolü

Trump, Obama'nın Harris'e destek vermesinin yanında, onun kampanyasını takip ettiğini belirtirken, "Son birkaç gündür kampanyasını izledim ve ne kadar bölücü biri olduğunu gördüm. Bu ülkeyi böldü, kendisi ve küçük grubu umurunda bile değil. Korkunçtu." ifadelerini kullandı.

Harris'in Kampanya Yetersizliği

Donald Trump, Obama'nın Harris için kampanya yürütmeye başlamasının sebebinin ise Harris'in "kampanya yürütmekten aciz olduğu" iddiası olduğunu vurguladı.

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