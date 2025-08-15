Trump-Putin Zirvesi Anchorage'da Başladı

Geliş ve Karşılama

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve başladı. İki lider, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

Uçaktan indikten sonra birbirlerini selamlayan liderler, kırmızı halıda birlikte yürüdü. Ardından havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gittiler.

Toplantı Katılımcıları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik edecek. Tass haber ajansına göre Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov katılıyor.

Görüşmenin Gündemi

İki liderin, ikili ilişkiler ile Rusya ve Ukrayna arasında olası ateşkesi ele alacağı "Barışın Peşinde" temalı görüşme başladı. Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.