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Trump'tan Cumhuriyetçi Senatörlere Ara Dönem Atamaları İçin Çağrı

Trump, Cumhuriyetçi Senatörlere ara dönem atamalarını hızlıca onaylamaları çağrısında bulundu. Senato tatile girdiğinde bu atamalar önemli hale geliyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:34
Trump'tan Cumhuriyetçi Senatörlere Ara Dönem Atamaları İçin Çağrı

Trump, Cumhuriyetçi Senatörlerden Ara Dönem Atamalarını Onaylamalarını İstedi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, "hızlıca atama yapılabilmesi için" Cumhuriyetçi Senatörlere çağrıda bulunarak, senatonun onayına ihtiyaç duymadan gerçekleştirebileceği ara dönem atamalarını onaylamalarını istedi.

Trump, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, başkanın hükümette görev alacak adayları belirlemesinin ardından Senatoda oylama sürecinin 2 yıla kadar uzayabileceğini vurguladı. Senato tatile girdiğinde, başkanın onaysız yapabileceği ara dönem atamalarının önemine dikkat çekerek, bu atamaların hızla yapılabilmesi için Cumhuriyetçi Senatörlerin destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Önceki başkanlık döneminde, Senatoda atamaların oylaması için uzun bekleme süreleri yaşandığını ve bu durumun adayların zamanında göreve başlamasını engellediğini ifade eden Trump, bu tür sorunların önüne geçilmesini istedi.

Senato liderliği için adı geçen Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott, John Thune ve John Cornyn, Trump'ın açıklamalarına destek vermekle birlikte, bu atamaların sürecine katkıda bulunacaklarına dair taahhüt verdiler.

Ayrıca, ABD'de Senato tatile girdiğinde başkanın gerçekleştirebileceği ara dönem atamaları, Senatonun onaylamadığı takdirde geçersiz sayılabiliyor. 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı. Başkanlık seçimiyle eş zamanlı olarak yapılan Kongre seçimleri sonucunda Cumhuriyetçiler, Senato'da toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağlamış oldu.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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