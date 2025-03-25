Trump'tan Gazeteci Goldberg'in Skandalına Destek: Waltz Öğrenim Aldı

Trump, gazeteci Goldberg'i askeri planların konuşulduğu gruba ekleyen danışmanı Waltz'a destek vererek kamuoyunu bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:56
Trump'tan Gazeteci Goldberg'in Skandalına Destek: Waltz Öğrenim Aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Goldberg isimli gazeteciyi Yemen ile ilgili askeri planların konuşulduğu gruba "yanlışlıkla" ekleyen Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı savundu. Trump, Waltz'un iyi bir insan olduğunu ve dersini aldığını belirtti.

Skandala İlişkin Açıklamalar

NBC News'a telefonla katılan Trump, The Atlantic dergisinin editörü Goldberg'in Yemen savaş planlarının tartışıldığı grubun üyesi olmasının "Yemen'e yönelik askeri saldırılara hiçbir etkisi olmadığını" savundu. Donald Trump, olayla ilgili güvenin tam olduğunu ifade ederken, "Michael Waltz dersini aldı ve o iyi bir adam," dedi.

Goldberg'in gruba nasıl eklendiği üzerine Trump, "Telefondaki (Goldberg), Michael'ın adres defterinde olan kişilerden biriydi. Bir çalışanı onun numarasını orada bulmuş," şeklinde konuştu.

Olayın Ciddiyeti

Trump, yaşanan skandaldan dolay herhangi bir hayal kırıklığı duymadığını, ekibine güvendiğini vurguladı ve olayın iki ay içindeki tek aksaklık olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in grup içerisinde savaş planları paylaşmadığını ileri sürdü.

Goldberg'in Açıklamaları

Goldberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları bir mesajlaşma grubuna davet edildiğini açıkladı. Goldberg, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim, bir süre sonra bombalar düşmeye başladı," ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise olayı doğruladı. Başkan Trump, konu hakkındaki soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok," yanıtını verdi.

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