Trump'tan Kömürle Enerji Üretimi Talimatı

Trump, ekibine kömürle enerji üretmeye başlama yetkisi vererek rakip ülkelerle ekonomik rekabeti artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:32
Trump'tan Kömürle Enerji Üretimi Talimatı

Trump, Ekibine "Kömürle Enerji Üretmeye Başlayın" Talimatı Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle Çin gibi ülkelerin kömürlü termik santraller açarak kendisine karşı ekonomik avantaj elde ettiğini savunarak, ekibine "derhal" kömürle enerji üretmeye başlama yetkisi verdi.

Trump, bu konudaki düşüncelerini sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Başkan Trump, "Yıllarca çevreci aşırılıkçılar, deliler, radikaller ve haydutlar tarafından esir tutulduktan sonra, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin yüzlerce kömürlü termik santral açarak bize karşı muazzam bir ekonomik avantaj elde etmelerine müsaade ettikten sonra, ekibime derhal güzel, temiz kömür ile enerji üretmeye başlama yetkisi veriyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Trump'ın görevinin ilk gününde Alaska gibi bölgelerde yaban hayatı koruma alanlarında petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak için çeşitli kararnameler imzaladığı biliniyor. Enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılmasına ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine ilişkin bir kararnameye de imza atmıştı.

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