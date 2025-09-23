Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme

ABD Başkanı Trump, Milei'nin reformlarını övdü

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında Arjantin'de yapılacak seçimler öncesi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye destek verdiğini açıkladı.

İki lider, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Trump, destek açıklamasını şu sözlerle yaptı: "Sık sık yapmadığım bir şey yapıyorum. Ona tam destek veriyorum."

Trump ayrıca Milei'nin ekonomik adımlarına dikkat çekerek, "O da bizim gibi bir karmaşa miras aldı ve bunu düzeltmek için çok iyi şeyler yaptı. Arjantin'i yeniden büyük yapmamız gerekiyor, bu yüzden onu desteklemek bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei de Trump'a güçlü desteği için teşekkür etti.