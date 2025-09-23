Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda Javier Milei'ye ekim ayındaki Arjantin seçimleri için 'tam destek' verdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:18
Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme

Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme

ABD Başkanı Trump, Milei'nin reformlarını övdü

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında Arjantin'de yapılacak seçimler öncesi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye destek verdiğini açıkladı.

İki lider, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Trump, destek açıklamasını şu sözlerle yaptı: "Sık sık yapmadığım bir şey yapıyorum. Ona tam destek veriyorum."

Trump ayrıca Milei'nin ekonomik adımlarına dikkat çekerek, "O da bizim gibi bir karmaşa miras aldı ve bunu düzeltmek için çok iyi şeyler yaptı. Arjantin'i yeniden büyük yapmamız gerekiyor, bu yüzden onu desteklemek bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei de Trump'a güçlü desteği için teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'den İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin tanımasına 'Hamas'a ödül' tepkisi
2
Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme
3
Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir
4
Çorum'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Şüphesi: 9 İşçi Taburcu Edildi
5
Erdoğan-Menfi Görüşmesi: Türkiye'den Libya'ya Kalıcı Destek
6
Trump: NATO Ülkeleri Rus Uçaklarını Düşürebilir
7
Kartalkaya Grand Kartal Otel Yangını Davasında Ara Karar: Muhasebe Personeli Tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek