Trump'tan Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' tepkisi — UCM tutuklama emrine yorum

ABD Başkanı Trump, UCM'nin tutuklama emri verilen Netanyahu'yu 'savaş kahramanı' olarak nitelendirdi; röportaj ve ilgili gelişmeler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 08:02
ABD Başkanı Trump, radyo röportajında Netanyahu'yu destekleyerek UCM kararına yönelik duruşunu yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında konuştu.

Radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği röportajda Trump, Netanyah u için şu sözleri kullandı: "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim."

Trump ayrıca "Onu hapse atmaya çalışıyorlar." dedi; bu sözlerin UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine mi yoksa İsrail'deki yolsuzluk davasına mı atıfta bulunduğunu açıklamadı.

Başkan, daha önce dile getirdiği gibi İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda ABD'nin hava operasyonlarındaki "başarısına" ilişkin yorumlarını da yineledi.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Netanyahu, ayrıca ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla da yargılanıyor. Trump, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

