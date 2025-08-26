DOLAR
Trump'tan Rusya'ya Uyarı: Anlaşma Olmazsa Ekonomik Yaptırım

Trump, Ukrayna ile anlaşma sağlanmazsa Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanacağını yineledi; Lavrov'un açıklamalarını 'gösteriş' diye nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:55
Kabine toplantısında kritik mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında Rusya-Ukrayna sürecine dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Anlaşma çağrısı ve yaptırım tehdidi

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması yapılmasını istediğini belirterek, bunun için Vladimir Putin ile Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna ile anlaşmaya yanaşmaması durumunda Moskova'ya ekonomik yaptırımlar uygulayacağını yineledi.

Lavrov'un sözlerine tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Putin'in Zelenskiy'i "meşru görmediği için" onunla anlaşma imzalamayacağı yönündeki açıklaması sorulduğunda Trump, "Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık." yanıtını verdi.

Ekonomik savaş uyarısı

Trump, "Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Evet bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum." değerlendirmesinde bulunarak Moskova'ya yönelik yaptırım uyarısının altını çizdi.

Zelenskiy ve Biden eleştirisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de "tam olarak masum olmadığını" savunan Trump, ülkenin kendisinden 15 kat büyük bir güç ile savaşa girmesinin baştan yanlış olduğunu dile getirdi. Trump, hem eski Başkan Joe Biden'ı hem de Zelenskiy'i hedef alarak, "Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. 'Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz' diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin." ifadelerini kullandı.

Nobel Barış Ödülü iddiası

Toplantıda söz alan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu düşündüğünü belirtti. Witkoff, Trump'ın bugüne kadar "7 savaşı durdurduğunu" savundu ve bu sözler salonda alkış aldı.

