Trump'tan Türkiye ve Erdoğan'a Övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack ile yaptığı görüşmede Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

Trump, Senato onayı sonrası dünyanın farklı köyelerine gidecek büyükelçilerle bir araya geldi. Bu toplantıda, büyükelçi adayı Barrack, Türkiye'yi "en kadim medeniyetlerden biri" şeklinde tanımladı.

Buna yanıt veren Trump, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diyerek Türkiye’nin önemine vurgu yaptı.

Tom Barrack Kimdir?

77 yaşındaki Barrack, California eyaletinde doğup büyüdü. Lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesi'nde tamamladı. Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden bir ailenin torunudur. Ailesi, Los Angeles'ta bakkal ve sekreter olarak çalışıyordu.

Öğrencilik döneminde rugby takımıyla ilgilenen Barrack, avukatlık kariyerine Suudi Arabistan'da başladı. 1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı ve Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.