Trump'tan Türkiye ve Erdoğan'a Övgü

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü, büyükelçi adayı Barrack ile görüşmesinde övgü dolu sözler sarf etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:07
Trump'tan Türkiye ve Erdoğan'a Övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack ile yaptığı görüşmede Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

Trump, Senato onayı sonrası dünyanın farklı köyelerine gidecek büyükelçilerle bir araya geldi. Bu toplantıda, büyükelçi adayı Barrack, Türkiye'yi "en kadim medeniyetlerden biri" şeklinde tanımladı.

Buna yanıt veren Trump, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diyerek Türkiye’nin önemine vurgu yaptı.

Tom Barrack Kimdir?

77 yaşındaki Barrack, California eyaletinde doğup büyüdü. Lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesi'nde tamamladı. Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden bir ailenin torunudur. Ailesi, Los Angeles'ta bakkal ve sekreter olarak çalışıyordu.

Öğrencilik döneminde rugby takımıyla ilgilenen Barrack, avukatlık kariyerine Suudi Arabistan'da başladı. 1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı ve Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
26 Mart 2025 Gündemi: Bakan Ziyaretleri ve Spor Etkinlikleri
2
İsrail Mahkemesi, Gazze'den Alıkonulan Dr. Ebu Safiyye'nin 6 Ay Tutuklu Kalmasını Onayladı
3
Balkan Sağlık İş Forumu Edirne'de Yapılacak
4
Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
5
Husiler, ABD'nin Sada Kentine Düzenlediği İki Hava Saldırısını Duyurdu
6
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Lideri Özel'in Boykot Çağrısına Sert Tepki
7
Hakan Fidan ve Marco Rubio Arasındaki Görüşme Sona Erdi

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği