Trump’tan Zohran Mamdani’ye Sert Çıkış: Amerikalılar 'Komünizm ve Sağduyu' Arasında Seçim Yapıyor

Yayın Tarihi: 05.11.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 23:19
Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'nda konuştu ve New York Belediye Başkanlığı’na seçilen ilk Müslüman Demokrat Parti adayı Zohran Mamdaniyi hedef aldı.

Trump, seçmenlerin kendisini başkan seçerek egemenliklerini geri kazandığını belirterek, 'Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik. Ama bununla ilgileneceğiz' dedi. Mamdani'nin yaşam maliyetini düşürme vaatlerini üstü kapalı eleştiren Trump, belediye başkanları ve valilerin fiyatları düşürme hedeflerini övseler de 'hiçbir şey yapmadıklarını' savundu.

'Amerikalılar 'komünizm ve sağduyu' arasında seçim yapmak zorunda' diyen Trump, iki parti arasındaki farkın dün geceki sonuçlarla daha belirgin hale geldiğini söyledi ve 'Rakiplerimiz ekonomik bir kabus sunarken, biz ekonomik bir başarı sunuyoruz. Onlar Amerika'yı son sıraya koyarken, biz Amerika'yı ilk sıraya koyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Trump, Mamdani için 'Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti yerleştirdik' yorumunu yaparak New Yorkluların Mamdani'nin zaferi nedeniyle 'komünizmden' kaçacağını umduğunu belirtti.

Mamdani'nin yanıtı ve profili

Zohran Mamdani, kendisine yöneltilen 'komünist' suçlamalarını reddediyor ve kendisini 'demokratik sosyalizm' ile tanımlıyor. Haberde yer verilen açıklamaya göre Mamdani, genişletilmiş sosyal programların masraflarını karşılamak üzere milyonerlere vergi uygulanacağını vaat etmişti.

Mamdani, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak zaferini ilan etti. Queens merkezli kampanyasıyla geniş seçmen kitlesine ulaşan Mamdani, Uganda doğumlu ve Hindistan kökenli ebeveynlere sahip. Seçimde ayrıca Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, Afrika doğumlu ilk belediye başkanı ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı unvanlarını kazandı. En yakın rakibi, bağımsız aday ve eski New York Valisi Andrew Cuomo ise oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldı.

Trump'ın yorumları ve Mamdani'nin zaferi, hem New York hem de ulusal siyasette tartışmaları yeniden alevlendirdi.

