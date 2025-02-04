Trump, TikTok'a Yönelik İlgiyi Vurguladı: Yasaklama Süreci Devam Ediyor

Trump, TikTok'a Büyük İlgi Olduğunu Belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanması gündemde olan TikTok uygulamasına yoğun bir ilginin olduğunu ifade etti. Trump, Truth Social sosyal medya hesabında, "TikTok'a büyük ilgi! Çin ve ilgili herkes için harika olur." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Yasaklama Planları ve Satış Seçenekleri

Önceki gün yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD varlık fonu tarafından satın alınabileceğini belirterek, "Bunu varlık fonuna koyabiliriz veya zengin insanlarla ortaklık yapabiliriz. Çok fazla seçenek var." ifadelerine yer vermişti.

Gecikme Talimatı ve Şartlar

Trump, görevdeki ilk gününde, TikTok'un bir Amerikan firması tarafından satın alınmaması halinde yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren bir kararnameyi imzaladı. Ayrıca, TikTok'un yasaklanmasına karşı olduğunu ancak, uygulamanın yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini şart koştuğunu belirtti.

Yatırımcılar ve Verilerin Güvenliği

Trump, TikTok'un satışında teklif veren birçok yatırımcı veya şirket olacağını vurgulayarak, 28 Ocak tarihine kadar teklif savaşı yaşanacağını belirtti. Ancak, Trump yönetiminin veri güvenliği kaygılarına bir çözüm bulması gerekecek. TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, mevcut yasalara göre kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.