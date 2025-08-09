Trump ve Aliyev, Stratejik Ortaklık Mutabakatı İmzaladı

Azerbaycan ve ABD Arasında Tarihi Anlaşma

Azerbaycan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması amacıyla önemli bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma, iki ülke arasında yeni bir işbirliği döneminin kapılarını aralıyor.

Görüşme ve İmzalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında, iki lider arasında gerçekleşen imza töreni, stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, bu mutabakat zaptının, Azerbaycan ile ABD arasında Stratejik Çalışma Grubu kurulmasını hedeflediği ve her iki ülkenin de işbirliği alanlarını genişletme konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington'daki Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Şartı’nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubunun kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı’nı imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington'daki Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Şartı’nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubunun kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı’nı imzaladı.