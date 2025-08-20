DOLAR
Trump yönetimi 37 istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti

Trump yönetimi, 37 eski ve aktif istihbarat görevlisinin güvenlik izinlerini iptal etti; Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard bunu X'te duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:53
Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard açıklama yaptı

ABD'de Donald Trump yönetimi, federal hükümetin istihbarat camiasından 37 aktif görevdeki ve eski ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik izinlerini kaldırdı.

Karara ilişkin açıklamayı Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı.

Gabbard, güvenlik iznine sahip bulunmanın "ayrıcalık" olduğunu belirterek, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İzinleri kaldırılanların profili ve bağlam

İzinleri kaldırılanlar arasında, yıllar önce hem üst düzey hem de göz önünden uzak pozisyonlarda görev yapmış isimler bulunuyor. Bazıları 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili istihbarat değerlendirmelerinde yer almış ve Trump'a eleştiri yöneltilen mektuplar imzalamıştı.

Daha önce Trump, göreve başlamasının ardından eski Başkan Joe Biden ile bazı eski üst düzey yetkililerin, örneğin eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın güvenlik izinlerini de kaldırmıştı.

