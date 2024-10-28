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TSK, Arnavutluk'taki NEPTUNE STRIKE Tatbikatında Eğitimlere Katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Arnavutluk'taki tatbikatta çeşitli askeri eğitimler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:38
TSK, Arnavutluk'taki NEPTUNE STRIKE Tatbikatında Eğitimlere Katıldı

TSK, NEPTUNE STRIKE 24.2 Tatbikatında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Arnavutluk'ta düzenlenen "NEPTUNE STRIKE 24.2" tatbikatına katıldı.

Eğitim Detayları

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, tatbikat Sazan Adası açıklarında gerçekleştirildi. Burada, Plaj Keşif Faaliyeti ve Gemiden Hedefe Manevra ile Asimetrik Tehdit Eğitimleri gibi çeşitli askeri eğitimler icra edilmiştir.

Bu tür tatbikatlar, TSK'nın uluslararası işbirliğini ve askeri yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı, Arnavutluk'ta devam eden "NEPTUNE STRIKE 24.2" tatbikatına katılan Türk...

Milli Savunma Bakanlığı, Arnavutluk'ta devam eden "NEPTUNE STRIKE 24.2" tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin çeşitli eğitimlere katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Arnavutluk'ta devam eden "NEPTUNE STRIKE 24.2" tatbikatına katılan Türk...

Milli Savunma Bakanlığı, Arnavutluk'ta devam eden "NEPTUNE STRIKE 24.2" tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin çeşitli eğitimlere katıldığını duyurdu.

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