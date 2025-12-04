TU Berlin'in Yeni Rektörü Prof. Dr. Fatma Deniz

Almanya’nın önde gelen teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) rektörlüğüne 42 yaşındaki Prof. Dr. Fatma Deniz seçildi. Seçim, üniversitenin akademik yönetiminde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Seçim süreci ve sonuç

Geçtiğimiz hafta başlayan rektör seçimi, başlangıçta 5 adayla başladı; ikinci haftaya gelindiğinde 3 aday çekildi ve yarış iki aday arasında sürdü. Seçim, 31 üniversite profesörü, 10 akademik personel, 10 öğrenci temsilcisi ve 10 idari birim temsilcisinden oluşan Genişletilmiş Akademik Senato tarafından gerçekleştirildi.

Seçim sonucunda üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatma Deniz, 42 oy alarak TU Berlin’in yeni rektörü oldu. Mevcut rektör Prof. Dr. Geraldine Rauch 18 oy aldı; 1 oy ise geçersiz sayıldı. Prof. Deniz’in yeni görevine 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı açıklandı.

Seçim sonrası konuşan Prof. Deniz, görevi kabul ettiğini belirterek: "Ortak hedefimiz başkentte bilimsel mükemmelliği temsil eden modern bir teknik üniversite oluşturmak" dedi.

Kariyeri ve akademik geçmişi

Prof. Dr. Fatma Deniz, Almanya’nın Münih kentinde doğdu. Bursa Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Münih'te bilgisayar bilimi alanında tamamladı. ABD'deki Berkeley Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra TU Berlin'deki kariyerine başlayan Prof. Deniz, yapay zeka alanında çalışmalar yürütüyor ve üniversitede dijitalleşme ile sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Mevcut rektör hakkında tartışma

Seçimi kaybeden ve 2022'den beri görev yapan Rektör Geraldine Rauch, Mayıs 2024'te sosyal medya platformu X hesabında beğendiği bir paylaşım nedeniyle antisemitik eylemlerde bulunmakla suçlanmıştı. Rauch'un beğendiği ve Türkiye'de Filistin yanlısı bir gösteri sırasında çekildiği belirtilen fotoğrafta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nazi sembolü gamalı haç ile birlikte resmedilmişti.

Olayın ardından Alman politikacılar ve İsrail kamuoyundan Rauch’a istifa çağrıları gelmiş; Rektör Rauch özür dileyerek beğeninin bir hata olduğunu ve resimdeki unsurlara dikkat etmediğini belirtmişti.

PROF. DR. FATMA DENİZ