Tufanbeyli'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Tufanbeyli'de Eğitim Ara Verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe genelindeki tüm okullar, olumsuz hava koşullarının etkisiyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verecek.

Kaymakamdan Açıklama

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı önlem almak amacıyla bu kararın alındığını ifade etti.

İdari İzin Uygulaması

Ayrıca, Kaymakam Can, hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağını da duyurdu. Tufanbeyli'de yaşayanların güvenliği için alınan bu önlemler, eğitime verilen arayla birlikte önem taşımaktadır.