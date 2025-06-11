TÜGVA Yaz Okulu ve Doğa Kampı ile Öğrencileri Buluşturuyor

TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı Programları Başlıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ortaokul ve lise öğrencileri için önemli bir yaz etkinliği organize ediyor. Yaz Okulu ve Doğa Kampı programlarıyla, gençlerin yaz dönemlerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri hedefleniyor.

Yaz Okulu Programının Detayları

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci yaptığı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini önceliklendirdiklerini belirterek, 81 ilde gençler için kapsamlı faaliyetler yürüttüklerini ifade etti. 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Yaz Okulu, toplam 6 hafta sürecek ve çeşitli eğitim etkinliklerinin yanı sıra sportif faaliyetler de içerecek.

Program dahilinde, 4 saat temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve entelektüel dersler, ardından da 2 saat sosyal etkinlikler yer alacak. Bu sürede öğrenciler; futbol, yüzme, ata binişi ve sinema gibi aktivitelerde bulunacaklar. Beşinci, "Tamamen ücretsiz olan bu programa düşüncesi ne olursa olsun herkes katılabilir." dedi.

Doğa Kampı ile Gençler Doğayla Buluşuyor

Ortaokul Programına ek olarak, lise öğrencileri için Doğa Kampı da düzenlenecek. Edirne'nin Keşan ilçesindeki kamp alanında gerçekleşecek etkinliklerde mini golf, futbol ve yüzme gibi aktiviteler yer alacak. 3 gece 4 gün sürecek kamp, doğanın içinde gençlere çeşitli deneyimler sunacak.

Beşinci, gençlerin yıl boyunca okul döngüsünden uzaklaşıp doğada yeni arkadaşlıklar kurmaları gerektiğini vurguladı. "Yıl boyunca okul, ev ve telefon arasında yaşıyorlar. Biz, onları doğayla buluşturmak istiyoruz." diyen Beşinci, 15 bin öğrenci kapasitesi öngördüklerini de duyurdu.

Öğrenci Katılımı ve Hedefler

Geçtiğimiz yıl Yaz Okulu programına 215 bin öğrencinin katıldığını hatırlatan Beşinci, bu yıl bu sayıyı 300-350 bin hedefine çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. TÜGVA’nın, yaz döneminde katılacakları tüm çocukları dolu dolu bir yaz geçirmeye davet ettiğini ifade etti.

Yaz Okulu ve Doğa Kampı gibi projeler sayesinde gençlerin hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hedefleniyor. Beşinci, "Enerjimizle, heyecanımızla hazırız. Gelsinler, umuyorum ki güzel bir yaz dönemi hediye edelim." şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.