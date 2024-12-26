TÜİK, CHP Genel Başkanı Özel'in Enflasyon Sepeti İddialarını Yanıtlattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enflasyon sepetiyle ilgili iddialarına yanıt verdi. Özel'in, bir televizyon programında enflasyon sepetinde pinpon topu ve bakır çubuk bulunduğunu ifade etmesi üzerine TÜİK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Özel'in bu ifadelerinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik yanlış bilgiler olduğu kaydedildi. Açıklamada, Özel’in, bu hatalı bilgileri birkaç kez dile getirdiği ve toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle teknik bilgilendirme yapılmasının gerekli olduğu belirtildi.

TÜİK, pinpon topu ve bakır çubuğun tüketici fiyat endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almadığını özellikle vurgulayarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Enflasyon Sepetinde Neler Var?

Açıklamada, TÜİK'in Resmi İstatistik Programı kapsamında koyduğu tüm istatistiklerde uluslararası norm ve standartlara göre çalıştığı ifade edildi. TÜFE hesaplamalarında ise, hane halklarının en çok tükettiği mal ve hizmetler temel alınarak bir sepet oluşturulduğu belirtildi.

Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi düzenli ödemelere de yer verilmektedir. 2023 yılı itibarıyla 406 maddeden oluşan bu sepette, hala hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan ürünler de bulunmaktadır.

TÜİK, bu süreçte kullandığı mal ve hizmetlerin listesinin şeffaf bir biçimde internet sitesinde yayımlandığını belirtti. Detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.