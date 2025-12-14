Tunceli Çemişgezek'te Tekelerin Liderlik Kavgası Kamerada

Doğa yürüyüşünde kaydedilen nadir anlar

Çemişgezek ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Doğa Fotoğrafçısı Zeynel Bay, dağlık arazide karşılaştığı iki tekenin ilginç liderlik mücadelesini görüntüledi.

Erkek keçiler arasındaki çekişme, sürü içindeki liderliği belirleme amaçlı olup zaman zaman sertleşti. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek doğa gözlemlerine somut bir örnek kazandırıldı.

Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının davranışsal dinamiklerini gözler önüne sererken, saniye saniye kayıt altına alınan mücadele doğal yaşamın nadir rastlanan anlarından biri olarak dikkat çekti.

Olay, Tunceli'nin doğa zenginliğini ve Çemişgezek çevresindeki yaban hayatı davranışlarının önemini bir kez daha görünür kıldı.

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA KARŞILAŞILAN İKİ TEKENİN LİDERLİK MÜCADELESİ, DOĞA FOTOĞRAFÇISI TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.