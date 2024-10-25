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Tunceli'de Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Tunceli'de tamamlanan 173 deprem konutu hak sahiplerine kura ile verildi. Vali Tekbıyıkoğlu, depreme karşı hazırlıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:14
Tunceli'de Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Tunceli'de Deprem Konutlarının Teslim Töreni

Tunceli'nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde, 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 173 yeni konutun teslimi amacıyla kura töreni düzenlendi. Törende, evlerin noter huzurunda hak sahiplerine teslim edilmesi sağlandı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun Açıklamaları

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Tunceli'nin deprem kuşağında yer aldığını ve depreme karşı daha dirençli şehirler inşa edilmesi gerektiğini" ifade etti. Tekbıyıkoğlu, "Yakın tarihimizde büyük bir depremin tecrübesini yaşadık. Kahramanmaraş depreminin ardından 11 il zor günler geçirdi. Ben de o sürede Pazarcık'ta sorumlu koordinatör olarak görev yaptım." dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'de yaklaşık bir yıldır depremle ilgili önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının riskine dikkat çeken Tekbıyıkoğlu, "Bilim insanları 7,4 büyüklüğünden fazla bir depremin olabileceğini söylüyor. Bu yüzden, lojistik ve ulaşım hatları, ayrıca Mutu Köprüsü gibi projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Güvenlik Önlemleri ve Eğitimler

Tekbıyıkoğlu, ildeki güvenlik güçlerinin sayısını artırdıklarını ve arama kurtarma eğitimleri verdiklerini de vurgulayarak, "Tunceli'de jandarma ve polis sayımız, Türkiye genelindeki diğer illere göre daha fazladır. Bu durumu bir avantaj olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Kura çekimi sonrası deprem konutlarının anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi.

Tunceli’nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için...

Tunceli’nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 173 konutun teslimi amacıyla kura töreni düzenlendi.

Tunceli’nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için...

Tunceli’nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 173 konutun teslimi amacıyla kura töreni düzenlendi.

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