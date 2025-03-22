Tunceli'de Onosma Cinsine Ait Yeni Bitki Türü Keşfedildi

Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Binzet tarafından yürütülen projede, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Onosma cinsine ait yeni bir bitki türü keşfedildi.

Araştırmanın Temelleri

Prof. Dr. Binzet, 27 yıldır sürdürdüğü araştırmalarında, bu cinsin Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sistematik incelemelerine devam etmektedir. Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Hivar köyünde, halk arasında emzik otu, emcek ve mıjmıjok gibi adlarla bilinen Onosma cinsi ile karşılaştı.

Yeni Türün Tanımı

Prof. Dr. Binzet, yaptığı sistematik inceleme sonucunda keşfettiği bitkinin Onosma cinsinin diğer türlerinden ayrıldığını tespit etti. Farklı özellikler göstermesi nedeniyle yeni bir tür olduğunu belirleyen Binzet, bitkiyi 2023'te hayatını kaybeden Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kaya'ya ithafen "Onosma zaferkayae" olarak isimlendirdi.

Türün Özellikleri ve Koruma Önlemleri

Yeni bitkinin Türkçe adı ise "Pülümür emceği" olarak belirlendi. Prof. Dr. Rıza Binzet, Onosma cinsinin gen merkezinin Türkiye ve İran olduğunu vurguladı. araştırma sırasında daha önce karşılaşmadığı bir popülasyon bulduklarını belirtti ve şöyle konuştu:

"Örnek üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda daha önceki türlerden farklı olduğunu gördük. Bitkinin boyu, yaprak şekilleri, taç ve çanak yapraklarının, çiçek sapı uzunluklarının diğer türlerden farklı olduğunu tespit ettik. Yaptığımız sistematik analizler ve diğer herbaryum örneklerini karşılaştırdığımızda türün yeni olduğuna karar verdik. Türün adına 'Onosma zaferkayae' vermeyi uygun gördük. Prof. Dr. Zafer Kaya, 2023'te kaybettiğimiz çok değerli bir hocamızdı. O da bitki sistematikçisiydi. Önemli çalışmaları vardı. Hem onu yad etmek hem de ölümsüzleştirmek istediğim için Zafer hocaya atfettim."

Binzet, bitkinin arazide sınırlı sayıda bulunduğunu ve 100-200 birey arasında olduğunu belirterek, tür üzerindeki tehditlerden dolayı kategorisinin kritik olarak kabul edildiğini ifade etti. İşte bu sebeple, koruma önlemlerinin alınacağına dikkat çekti.

Bilim Dünyasıyla Paylaşıldı

Prof. Dr. Rıza Binzet, yaptıkları keşfin dünyanın önde gelen botanik dergilerinden birinde yayımlandığını ve böylece bilim dünyasına tanıtıldığını sözlerine ekledi.

Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Binzet tarafından yürütülen proje kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Onosma cinsine ait yeni bir bitki türü keşfedildi.

Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Binzet tarafından yürütülen proje kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Onosma cinsine ait yeni bir bitki türü keşfedildi.