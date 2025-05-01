Tunceli'de Şiddetli Rüzgar Evleri Vurdu: Vali Tekbıyıkoğlu İncelemelerde Bulundu

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Şiddetli Rüzgar Sonrası Evlerde İncelemelerde Bulundu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde çatıları uçan evlere yönelik incelemelerde bulundu.

Rüzgarın Yol Açtığı Zararlar

Sağanak yağışla birlikte etkisini artıran rüzgar, il merkeziyle Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde bazı evlerin çatılarını uçurdu. Bu durum, vatandaşlar arasında büyük bir panik ve endişeye neden oldu.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile birlikte Esentepe Mahallesi'nde zarar gören evleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında, ev sahipleriyle bir araya gelen Tekbıyıkoğlu, hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, vatandaşların güvende olması için gerekli önlemlerin alınacağını ve yapılacak yardımların takip edileceğini vurguladı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu (önde), şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde çatıları uçan evlerde incelemelerde bulundu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu (önde), şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde çatıları uçan evlerde incelemelerde bulundu.