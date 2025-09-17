Tunceli Nazımiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Beytaşı köyündeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:04
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Beytaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten Gelen Açıklama

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangın haberinin ardından bölgeye İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve emniyet birimleri sevk edildi. Müdahaleye ayrıca 1 jandarma helikopteri, 30 jandarma personeli ve 1 jandarma TOMA'sı katıldı.

Müdahale ve Son Durum

Ekiplerin koordineli çalışmaları ve vatandaşların desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

