Tunus-Cezayir Demir Yolu Seferleri Tekrar Başladı

Tunus ve Cezayir Arasındaki Demir Yolu Hattı Yeniden Açıldı

Tunus ile Cezayir arasındaki demir yolu taşımacılığı, iki ülkenin altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından, 30 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçti.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlü tarihi bağları olan iki ülke arasındaki demir yolu taşımacılığı, ikili ilişkilerin daha samimi bir şekilde gelişmesine destek olacaktır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Cezayir’in Tunus sınırındaki Annaba şehrinden hareket eden trenin, ilk seferini tamamlayarak başkent Tunus’a ulaştığı belirtildi.

Turizm ve Ticaret İçin Yeni Fırsatlar

Demir yolu hattının sürekliliğini sağlamak amacıyla Cezayir yetkilileri ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirten bakanlık, bu hattın iki ülke arasındaki turizmin canlanmasına ve sınır kentlerinde ticaretin artmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Ayrıca, yolcu taşımacılığı gerçekleştiren demir yolu hattında, yakın gelecekte yük trenlerinin de hizmet vermesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Bu demir yolu hattı, 1995 yılında güvenlik gerekçeleri nedeniyle seferlerini durdurmuş, 2003 yılında ise teknik sorunlar yüzünden kısa süreliğine yeniden açılmıştı.