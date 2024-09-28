Tunus'ta Türk Firmaları İle İş Forumunun Detayları

Tunus'ta Türk Firmalarının Katılımıyla İş ForumU Düzenlendi

Tunus'ta gerçekleştirilen iş forumu, Türk ve Tunuslu şirket temsilcilerinin bir araya gelmesiyle önemli yatırım fırsatlarını değerlendirmek için yapıldı.

Açılış Konuşması ve Amaçlar

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, forumun açılışında önemli bilgiler paylaştı. Demircan, "Son altı ay içerisinde 400’ün üzerinde Türk iş insanını Tunus’ta ağırladık. Bugünkü programda Türkiye’nin farklı sektörlerinden gelen 40’ın üzerinde firma temsilcisi ile Tunuslu firma temsilcilerini bir araya getirdik." dedi.

Yatırım Fırsatları ve Bilgilendirmeler

Demircan, ayrıca Tunus’taki teknopark temsilcileri ve yatırım ajanslarının, iş insanlarına ülkenin ekonomisi hakkında bilgi verdiklerinin altını çizdi. "Ziyaretçilerimiz, kısa sürede Tunus’taki ticaret imkanlarını yakından tanıma fırsatı bulacaklar." diye ekledi.

Ticaret ilişkilerinin Güçlendirilmesi

Demircan konuşmasında Türkiye'nin sanayi üretimini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Tunus ile gümrük birliği anlaşması olan ülkelere ürün ihraç edilebilir. Türk firmalarının bu fırsatlardan faydalanmaları için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ASAD ve Ekonomik İlişkiler

Etkinliği düzenleyen Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, ekonomik ilişkiler gelişmeden siyasi ilişkilerin ilerlemediğini belirtti. "Kuzey Afrika ülkeleri, Afrika'ya açılan önemli bir kapı. Bu yüzden ilk iş forumumuzu Tunus'ta düzenledik." dedi.

Katılımcıların Görüşleri

Forumda yer alan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da, Tunus'un yatırım açısından büyük fırsatlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’den Tunus’a ihracatımızı arttırmak ve iş fırsatlarını değerlendirmek için buradayız." dedi.

Tunus'ta Türk ve Tunuslu şirket temsilcilerinin katılımıyla iki ülke arasında karşılıklı yatırım fırsatlarının görüşüldüğü iş forumu düzenlendi. Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformunun (ASAD) düzenlediği organizasyon kapsamında Tunus’a gelen 40’ın üzerinde Türk firma temsilcisinin katılımıyla düzenlenen iş forumuna, Türkiye'nin Tunus Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan (fotoğrafta), ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Tunus Yatırım Ofisi (FIPA) Başkanı Celal Tebib, Zerzis Teknopark Başkanı Şevki Feria, Monastir Teknopark Başkanı Riyad Bin Aziz, Tunus-Afrika İş Konseyi Başkanı Enis Ceziri, Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi Seda Yüceer, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Tunuslu ve Türk iş insanları katıldı. İş forumu, Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Tunus'ta Türk ve Tunuslu şirket temsilcilerinin katılımıyla iki ülke arasında karşılıklı yatırım fırsatlarının görüşüldüğü iş forumu düzenlendi. Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformunun (ASAD) düzenlediği organizasyon kapsamında Tunus’a gelen 40’ın üzerinde Türk firma temsilcisinin katılımıyla düzenlenen iş forumuna, Türkiye'nin Tunus Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan (fotoğrafta), ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Tunus Yatırım Ofisi (FIPA) Başkanı Celal Tebib, Zerzis Teknopark Başkanı Şevki Feria, Monastir Teknopark Başkanı Riyad Bin Aziz, Tunus-Afrika İş Konseyi Başkanı Enis Ceziri, Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi Seda Yüceer, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Tunuslu ve Türk iş insanları katıldı. İş forumu, Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Tunus'ta Türk ve Tunuslu şirket temsilcilerinin katılımıyla iki ülke arasında karşılıklı yatırım fırsatlarının görüşüldüğü iş forumu düzenlendi. Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformunun (ASAD) düzenlediği organizasyon kapsamında Tunus’a gelen 40’ın üzerinde Türk firma temsilcisinin katılımıyla düzenlenen iş forumuna, Türkiye'nin Tunus Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan (fotoğrafta), ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Tunus Yatırım Ofisi (FIPA) Başkanı Celal Tebib, Zerzis Teknopark Başkanı Şevki Feria, Monastir Teknopark Başkanı Riyad Bin Aziz, Tunus-Afrika İş Konseyi Başkanı Enis Ceziri, Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi Seda Yüceer, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Tunuslu ve Türk iş insanları katıldı. İş forumu, Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşmasıyla başladı.