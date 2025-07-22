TÜRGEV'in Silopi'deki GİF Merkezindeki Öğrenciler YKS'de Büyük Başarı Gösterdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer alan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) merkezi, gençlerin eğitim alanında önemli başarılar elde etmesine olanak sağlıyor. Merkezde sınava hazırlanan üç öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 10 bine girmeyi başardı.

TÜRGEV tarafından yapılan açıklamalara göre, GİF modeli, dezavantajlı bölgelerde gençlerin potansiyelini açığa çıkarmayı ve üniversite sınavı gibi kritik noktalarda destek olmayı hedefliyor. Silopi'deki YKS başarıları, bu modelin etkisini ve sahada karşılık bulduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

GİF Silopi merkezinden sınava hazırlanan öğrencilerden Piroz Vural, Türkiye genelinde 1,609'uncu; Züleyha Şık ise 5,179'uncu sırada yer aldı. Mihriban Tanrıkolu ise 7,518'incilikle başarı gösterdi. Bu başarılar, herkesin dikkatini çekerken, GİF'in eğitimde teoriden pratiğe geçen bir model sunduğu gerçeğini vurguluyor.

YKS hazırlık sürecinde, yıl boyunca yürütülen birebir rehberlik görüşmeleri, akademik takip programları ve sosyal destekler sayesinde öğrenciler, öz güvenlerini geliştirirken, hedef bilinci ve sorumluluk duygularında da ilerleme kaydettiler.

TÜRGEV GİF, sadece sınav başarısına odaklanmakla kalmayıp, öğrencilerin kültürel gelişimlerine, değerler eğitimi ve toplumsal duyarlılığa yönelik projeleriyle de çok yönlü bir eğitim sunuyor.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Silopi'deki gençlerin başarılarının, Türkiye'nin dört bir yanında pek çok cevherin, doğru imkanlarla nasıl parlayabileceğini gözler önüne serdiğini ifade etti. Yılmaz, "TÜRGEV olarak biz, bu aziz milletin evlatlarına inanıyor, onların her birini Türkiye Yüzyılı'na yön verecek birer değer olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi, bu toprakların çocuklarına güvenmek ve onları desteklemek milli bir görevdir. Elde ettikleri başarılarla ailelerini ve ülkemizi gururlandıran Piroz, Züleyha ve Mihriban başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi, fedakar ailelerini ve kıymetli öğretmenlerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) merkezinde sınavlara hazırlanan 3 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 10 bine girdi.