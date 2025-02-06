Türk Deniz Unsurlarının Aden Körfezi Görev Süresi Uzatıldı

Türk Deniz Unsurlarının Aden Körfezi Görev Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren bir yıl daha uzatılmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'den Onay

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Aden Körfezi, Somali kara suları, Arap Denizi ve çevresindeki deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı alınan önlemleri kapsıyor. Tezkere, 2008-2021 yılları arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına atıfta bulunarak, tezkerenin ilk kez 10 Şubat 2009 tarihinde onaylandığını hatırlatıyor.

Türk Bayraklı Gemilerin Güvenliği

Tezkerede, TSK deniz unsurlarının konuşlandırılmasının Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin güvenliğini nasıl sağladığı, uluslararası toplumla deniz haydutluğu ve terörizme karşı mücadeledeki rolü vurgulandı. Bu süreç, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine büyük katkı sağlıyor.

Uluslararası İşbirliği ve Türkiye'nin Rolü

Türkiye, uluslararası deniz güvenliğini sağlamak için BM, NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı ile yürütülen çalışmalara aktif katılım göstermektedir. Tezkerede, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 16 Aralık 2008 tarihli 1851 sayılı kararı kapsamında, Somali Açıklarında deniz haydutluğuyla mücadeleye yönelik çalışmalarına kurucu üye olarak katıldığı belirtildi.

17 Ocak 2024 Tarihinde Yenilenen İzin

Gereken denetim ve destek faaliyetleri, uluslararası barış ve istikrarı sağlamakta olduğu gibi, Türk menfaatleri açısından da büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda, 17 Ocak 2024 tarihinde TSK deniz unsurlarının görev süresinin 10 Şubat 2025 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Deniz Haydutluğu ile Mücadelede Süreklilik

Türkiye, deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadelede ülkenin uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Bu çerçevede, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve ilkelere uygun olarak gerekli düzenlemeler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir.

Genel Kurulun 4 Şubat 2025 tarihli 52. Birleşiminde onaylanan karar, böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Aden Körfezi ve çevresindeki görevlerine yeni bir yıl daha katma değer sağlayacaktır.