Türk Elektronik Sektörü, Ticaret Savaşlarından Güçlenerek Çıkabilir

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu, ülkemizin elektronik sektörünün, "ticaret savaşları" sürecinden nasıl olumlu etkilenebileceğine dair önemli bilgiler paylaştı. Tunaoğlu, bu yıl global tedarik zincirlerinde köklü değişikliklerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

ABD'nin Yeni Gümrük Vergileri ve Elektronik Sektörü

Tunaoğlu, özellikle ABD'nin nisan ayında tüm ülkelere uygulayacağı minimum yüzde 10'luk gümrük vergilerinin, küresel ticaret için yeni bir dönüm noktası yarattığını ifade etti. Bu bağlamda, Çin gibi büyük ticaret ortaklarına yönelik yüksek vergilerin yalnızca elektronik sektörüne muafiyet getirmesinin, bu alandaki dönüşümün habercisi olduğunu vurguladı.

Yerli Üretim ve İthalat Bağımlılığı

Türkiye'nin mevcut durumda dış ticaret açığı verdiğini belirten Tunaoğlu, bu açığın büyük oranda sanayi ürünleri ithalatı nedeniyle yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin elektronik ihraç noktasında, yerli üretimi artırmasının gerekliliğini vurgularken, savunma sanayisindeki yüzde 80'lik yerlilik oranının diğer sektörler için bir model teşkil edebileceğine dikkat çekti.

Küresel Üretim Haritası ve Türkiye'nin Rolü

2024 yılında küresel elektronik sektörünün hâlâ en büyük sektör olacağını belirten Tunaoğlu, ancak bu üretimin çoğunluğunun Uzakdoğu'da yoğunlaştığını vurguladı. Pandeminin, arz sıkıntılarının ve ticaret savaşlarının, mevcut üretim haritasını yeniden şekillendirme ihtiyacını doğurduğunu belirtti.

Türkiye İçin Fırsatlar ve Atılması Gereken Adımlar

Tunaoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, savunma, otomotiv, beyaz eşya ve tüketici elektroniği alanlarındaki AR-GE ve üretim kapasitesi ile bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Uzakdoğu'ya alternatif arayan global şirketler için Türkiye'nin sunduğu fırsatları şöyle sıraladı:

Çin’in Türkiye’ye uyguladığı vergilere karşılık olarak yerli üretimi teşvik edici düzenlemeler yapılmalı.

Ticaret anlaşmaları ile Çin'den yatırım çekilmeli ve işbirlikleri sağlanmalı.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası AB ülkeleri ile ortak yatırım fırsatları değerlendirilmeli.

Elektronik üretimi için serbest bölgeler oluşturulmalı ve vergi muafiyetleri sağlanmalı.

Kamu alımlarında yerli ürünlerin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Hukuki düzenlemeler ve iş yapma kolaylıkları ile firmalara istikrarlı bir ortam sunulmalı.

Tunaoğlu, bu stratejilerin Türkiye'yi elektronik üretiminde bölgesel bir merkeze dönüştürebileceğini ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini belirtti. TESİD olarak Türk elektronik sanayesini daha ileri bir seviyeye taşımak için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Türk elektronik sektörü, "ticaret savaşları" olarak nitelendirilen ve dünyada gümrük vergisi düzenlemelerinin, alternatif tedarik ve pazar arayışlarının artmasına yol açan dönemde önemli bir potansiyele sahip bulunuyor. Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.