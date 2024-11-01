Türk Heyeti COP16 Biyoçeşitlilik Zirvesi'nde

Küresel Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu'nun başkanlığındaki Türk heyeti, Kolombiya'nın Cali kentinde 21 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'na katılım sağladı.

Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri ve Sözleşmeler

Terzioğlu, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu zenginliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin tarafı olduklarını belirtti. Türkiye’nin bu sözleşmeyi 1992'de imzaladığını, 1996'da onayladığını ve 14 Mayıs 1997'de yürürlüğe girdiğini de sözlerine ekledi.

Küresel Ajanda ve Strateji Planı

Kartel toplantısında alınan kararların dünya genelinde biyolojik çeşitliliğin korunmasını etkilediğine dikkat çeken Terzioğlu, "Türkiye, 2022'de kabul edilen Kunming Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi kapsamında önceliklerini belirleyerek, ulusal stratejisinin gözden geçirilmesini takip ediyor," dedi.

Finansman ve Kapasite Geliştirme

Terzioğlu, "Biyolojik çeşitliliği korumak için finansman sağlama ve kapasite geliştirme konuları önceliklerimiz arasında yer almakta, ayrıca deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına da odaklanıyoruz," şeklinde konuştu.

Dijital Dizi Bilgisi ve Sentetik Biyoloji

Son zamanlarda öne çıkan dijital dizi bilgisi konusuna da değinen Terzioğlu, bu alanda genetik kaynakların adil paylaşım mekanizmalarının tartışıldığını aktardı. Ayrıca sentetik biyoloji ile ilgili gelişmeleri de değerlendirerek, "Genetiği değiştirilmiş organizmaların etkileri ve biyogüvenlik üzerine tartışmalar sürmekte," ifadelerini kullandı.

Türk Heyetinin Aktif Rolü

Türkiye'nin COP16 müzakerelerine etkin katılım sağladığını belirten Terzioğlu, "Altı kişilik delegasyonumuz, iki taraflı görüşmeler ve genel oturumlarda Türkiye'nin görüşlerini aktarmaktadır," sözlerini sarf etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Kolombiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'na (COP16) katıldı. Cali kentinde 21 Ekim-1 Kasım'da organize edilen COP16 Zirvesi'nde, Terzioğlu AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Kolombiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'na (COP16) katıldı. Cali kentinde 21 Ekim-1 Kasım'da organize edilen COP16 Zirvesi'nde, Terzioğlu AA muhabirine açıklamalarda bulundu.