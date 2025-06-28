DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.274.863,79 -0,09%

Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, Hasan Dağı'nda Yaralandı

Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, Hasan Dağı'nda tırmanış sırasında düşerek yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 23:53
Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, Hasan Dağı'nda Yaralandı

Aksaray'da Yaralamaya Neden Olan Tırmanış

Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay (76), Aksaray'da bulunan Hasan Dağı'na yaptığı zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralandı. Olay, saat 17.00 sularında gerçekleşti.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Başından yaralanan Sılay için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte AFAD, jandarma ve UMKE gibi arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ancak, ekiplere Sılay'a karadan ulaşmakta zorluklar yaşanması nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopter yardımı talep edildi.

Koordinatlar Belirlendi

Yaralı Sılay'ın koordinatlarına ulaşılarak kurtarma çalışmaları devam ederken, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Sılay’a cep telefonuyla ulaştıklarını ve kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Sılay ve beraberindeki 3 kişinin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alınmış değil, ancak ekiplerin hızlı müdahale çabaları sürmekte.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube...

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube...

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?