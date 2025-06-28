Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, Hasan Dağı'nda Yaralandı

Aksaray'da Yaralamaya Neden Olan Tırmanış

Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay (76), Aksaray'da bulunan Hasan Dağı'na yaptığı zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralandı. Olay, saat 17.00 sularında gerçekleşti.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Başından yaralanan Sılay için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte AFAD, jandarma ve UMKE gibi arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ancak, ekiplere Sılay'a karadan ulaşmakta zorluklar yaşanması nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopter yardımı talep edildi.

Koordinatlar Belirlendi

Yaralı Sılay'ın koordinatlarına ulaşılarak kurtarma çalışmaları devam ederken, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Sılay’a cep telefonuyla ulaştıklarını ve kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Sılay ve beraberindeki 3 kişinin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alınmış değil, ancak ekiplerin hızlı müdahale çabaları sürmekte.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.