Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Mersin'den 3 Bin Tonluk Gemi Gazze'ye Hareket Ediyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Elazığ temasları sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin hızlandığını ve yeni sevkiyatların yola çıktığını duyurdu.

Saha çalışmaları ve süreklilik

Yılmaz, Kızılay delegasyonunun Gazze'de 1990'lardan bu yana sabit şekilde çalıştığını vurgulayarak, "2 senedir kapıların kapandığı zamanlarda dahi içeride delegasyon personelimiz sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtmaya devam etti. Malzeme bulabildikçe içeriden alım yapmaya devam etti. Her gün odun toplayarak, odun ateşi yakarak, bu yemekleri pişirip, zor şartlarda kahramanca bir mücadele sergiledi." dedi.

Kızılay aşevleri, saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalsa da Gazze'nin kuzey ve güneyinde günlük ortalama 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet vermeye devam etti.

Sevk edilen yardım miktarları ve girişler

Yılmaz, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 750 ton insani yardım malzemesi sevk ettiğini belirtti. Ateşkes sonrasında yardım girişlerinin hızlandığını ifade etti.

AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 100 tır insani yardım malzemesinin Mısır Kızılayı işbirliğiyle Karem Abu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırıldığını, bugün ise 17 tır gıda ve 3 tır battaniye yardımı ile çadır geçişlerinin planlandığını söyledi.

Yılmaz ayrıca, Türk Kızılay'ın AFAD koordinasyonunda hazırlanan "İyilik Gemileri" ile Gazze'ye toplam 17 bin 694 ton insani yardım malzemesi ulaştırdığını ifade etti.

Ateşkesin ardından son dönemde 700'ün üzerinde tır girişinin sağlandığını belirten Yılmaz, önceki süreçte Mart ayından sonra yaklaşık 3,5 ay hiç yardımın girmediği, daha sonra ise günlük 100-150 tır seviyesinde kısıtlı yardımın girişinin sürdüğünü hatırlattı.

Gıda, su ve sıcak yemek dağıtımları

7 Ekim 2023'ten 7 Ekim 2025'e kadar toplam 7 milyon 775 bin öğün sıcak yemek dağıtıldığını aktaran Yılmaz, temiz suya erişimin olmadığı bölgelere tankerlerle yapılan dağıtımlarla bugüne kadar 1 milyon 660 bin litre içme suyunun ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Yılmaz, kısıtlı zamanlarda sağlanan 21 bin kişilik sıcak yemek kapasitesinin artırılabileceğini ve içeriye yardım malzemeleri girdikçe aş üretim kapasitesini yükseltebileceklerini vurguladı.

Hastanelere yönelik destek

Türk Kızılay'ın, kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine destek sağladığını belirten Yılmaz, "Ekim ayı itibarıyla 6 ay süreyle bu iki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları ile hastane, personel ve operasyonel giderleri karşılanacak." dedi. Bu destekle Gazze'de 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişiminin güvence altına alınacağı belirtildi.

İyilik gemileri ve kurban konserveleri

Yılmaz, yarın Mersin'den AFAD koordinasyonunda içinde sivil toplum kuruluşlarının yardımları ve Kızılay'ın kurban paylarının da olduğu 3 bin tonluk gemi'nin El-Ariş Limanı'na hareket edeceğini söyleyerek, buradan içeriye girişin hızlı bir şekilde koordine edileceğini bildirdi.

Gemide 413 bin adet kurban konservesinin, 800 gramlık yemeğe hazır konservelerin yer alacağını belirten Yılmaz, hazır gıda ve proteinin şu aşamada büyük önem taşıdığına dikkat çekti: "Besin, gıda eksikliği ve açlık en büyük sıkıntı haline gelmiş durumda."

Yılmaz, Türkiye'nin 7 Ekim'den sonra Gazze'ye oransal olarak en fazla yardım yapan ülkeler arasında olduğunu, iyilik gemilerini Mersin'den uğurlayarak El-Ariş üzerinden koordinasyon sağladıklarını ifade etti. AFAD gemisinin yarın uğurlanacağını ve hemen ardından Türk Kızılay olarak bir iyilik gemisi koordinasyonuna başlayacaklarını, bu seferleri haftalık düzeye taşıma çabalarının süreceğini bildirdi.

Gelecek hedefleri ve mesaj

Yılmaz, Türkiye, Türk milleti ve Türk Kızılayı olarak Gazze'ye desteğin süreceğini vurgulayarak, "Orası toparlanıp ayağa kalkana kadar her zaman Gazze'de daha çok çalışmaya, nerede yol tıkanırsa başka bir yol bulmaya devam edeceğiz." dedi ve Gazze'ye girip bireysel ziyaretlerin de gerçekleşeceği günleri beklediklerini belirterek sözlerini "Elimizde çiçeklerle geleceğiz." ifadeleriyle sonlandırdı.

