Türk Kızılay'dan Kamerun'daki Gençlere Sağlık Eğitimi Desteği

Türk Kızılay'dan Kamerun'a Önemli Destek

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun'un başkenti Yaounde de Kamerun Kızılhaç Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen bu resmi ziyarette, iki kuruluş arasında insani yardım alanındaki iş birliği imkanları görüşüldü. Ayrıca, sağlık sektörüne yönelik önemli bir destek kararı alındı.

Paramedikal Eğitime Destek

Türk Kızılay öncülüğünde, Kamerun'da faaliyet gösteren bazı Türk iş insanlarının bağışlarıyla, paramedikal (yardımcı sağlık personeli) eğitimi alan Kamerunlu gençlere sponsorluk sağlanması kararlaştırıldı.

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Küçük burada yaptığı açıklamada, "İnsani yardım sadece kriz anlarında değil, aynı zamanda toplumların geleceğine yatırım yaparak da güçlendirilir. Kamerun'da sağlık alanında eğitim gören gençlere destek vermek, kalıcı kalkınmanın önemli bir adımıdır," ifadelerini kullandı.

Kamerun Kızılhaç yetkilileri ise bu desteğin, ülkedeki sağlık altyapısına ve gençlerin mesleki gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper (sağda), Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kamerun Kızılhaç Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükelçi Öskiper, bina girişinde çiçeklerle karşılandı.

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper (sağda), Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kamerun Kızılhaç Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükelçi Öskiper, bina girişinde çiçeklerle karşılandı.