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Türk Kızılay Şam Delegasyonu Açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da Türk Kızılay, ikinci uluslararası delegasyonunu açtı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:26
Türk Kızılay Şam Delegasyonu Açıldı

Suriye'de Türk Kızılay'ın Yeni Misyonu

Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Arap Kızılayı (SARC) Genel Merkezi'nde Türk Kızılay Şam Delegasyonu açıldı. Bu, Türkiye'nin bölgede açtığı ikinci yabancı misyon olma özelliğini taşıyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış töreninde, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Suriye Kızılay Başkanı Muhammed Hazım, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ve beraberindeki heyet hazır bulundu. Törende Yılmaz ve Hazım, kurdeleyi keserek protokol imzaladı ve böylece Türk Kızılay Şam Delegasyonu resmen açılmış oldu.

Yardım Faaliyetleri

Açılışın ardından, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Protokol ve ofis açılışının ardından Yılmaz ve Hazım, Şam'ın Berze bölgesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için yola çıktı.

Başarı Dilekleri ve İşbirliği

Yılmaz, göreve yeni getirilen Hazım'a plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. İkisinin daha önce İdlib'de insani yardım alanında işbirliği yaptığını kaydeden Yılmaz, Hazım’ın Suriye Kızılay Başkanı olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koordinasyonun Önemi

Delegasyon ofisinin açılması ile ilgili olarak Yılmaz, ihtiyaç tespitinin yapılması ve hizmetlerin koordinasyonu açısından bölgede bir ekip bırakmanın önemine vurgu yaptı. Yılmaz, "Her ülkenin Kızılay’ı, kendi ülkesinin içinde diğer Kızılaylarla beraber çalışarak insani yardım alanında çok ciddi bir güç kazanmış olur." diyerek işbirliğinin altını çizdi.

Son olarak, "Biz burada iki Kızılay başkanı bir araya gelerek bu toparlanmaya hızlı bir şekilde katkı sağlamak adına, insani yardım alanında ne yapmamız gerekiyorsa, karşılıklı işbirliği yapacağımızın sözünü vermiş olduk." şeklinde konuştu.

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