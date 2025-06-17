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Türk Sanatçı Pia Bozyel, BM'de Barış ve Sıfır Atık Temalı Sergi Açtı

Pia Bozyel, atık malzemelerle düzenlediği sergi ile barışın ve savaştan etkilenen çocukların hikayesini anlattı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 04:31
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 04:31
Türk Sanatçı Pia Bozyel, BM'de Barış ve Sıfır Atık Temalı Sergi Açtı

Pia Bozyel'in İyileştirici Sanatı

Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisi ile barışın ve savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Serginin açılışı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve Sıfır Atık Vakfı’nın desteğiyle, New York’taki BM Genel Merkezinde

Küratörlük ve Açılış Töreni

Serginin küratörlüğünü İtalyan sanatçılar Elisa Bertaglia ve Gabriele Grones üstlendi. Açılışa, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve çok sayıda sanatsever, diplomatik misyon temsilcileri, BM personeli ve medya mensupları katıldı.

Büyükelçi Yıldız'dan Teşekkür

Büyükelçi Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, sıfır atığın Türkiye için önemli bir marka olduğunun altını çizerken, Bozyel’in atık malzemelerle yaptığı sanat eserlerine teşekkür etti.

Serginin Teması ve Anlamı

Bozyel, açılışta Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda, "Bu eserlerle, savaşın yarattığı yıkımın yanı sıra barışın iyileştirici gücüne dikkati çekmek istedim." ifadelerini kullandı. Sanatçının yarısı siyah ve yarısı geleneksel Türk motifleriyle kaplı ayıcıkları, savaş ile barış arasındaki uçurumu simgeliyor.

İlham Kaynağı Emine Erdoğan

Bozyel, Emine Erdoğan’ın sıfır atık konusundaki öncülüğünün kendisine ilham verdiğini dile getirdi ve, "Sergilerimde atık malzemelere yer vererek sıfır atık hedefine katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.

Geleceğe Etki Eden Mesajlar

Sanatçı, savaşın yalnızca dinler, diller ya da ırklar arasında bir mücadele olmadığını, aslında jenerasyonlar arasında sürdürülen bir savaş olduğunu vurgulayarak, "Bugün attığımız her adım, aldığımız her karar, yarının dünyasını kuracak çocuklarımızın kaderini belirliyor." şeklinde konuştu.

BM Genel Merkezi’nde sergilenmekte olan eserler, 27 Haziran tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisinde, savaşın çocuklar...

Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisinde, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi ile barışın yapıcı ve onarıcı gücüne vurgu yaptı. Sanatçı Bozyel’e ait serginin açılışı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve Sıfır Atık Vakfı’nın destekleriyle, New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleşti.

Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisinde, savaşın çocuklar...

Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisinde, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi ile barışın yapıcı ve onarıcı gücüne vurgu yaptı. Sanatçı Bozyel’e ait serginin açılışı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve Sıfır Atık Vakfı’nın destekleriyle, New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleşti.

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