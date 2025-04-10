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Türk Savunma Sanayisi Ürünleri Hırvatistan'da Sergilendi

Türk savunma sanayisi, Hırvatistan'daki ASDA-2025 fuarında 30'dan fazla ülkeden firmalarla birlikte ürünlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:32
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri Hırvatistan'da Sergilendi

Türk Savunma Sanayisi Hırvatistan'da Gücünü Gösterdi

Türk savunma sanayisi firmaları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Adriyatik Savunma ve Havacılık Fuarı ASDA-2025'e katıldı. Zagreb Arena'da 8 Nisan'da başlayan ve bugün sona erecek fuara, Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkeden savunma sanayi şirketi iştirak etti.

Öne Çıkan Firmalar ve Ürünleri

Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ve Baykar gibi birçok önemli firmanın ürünleri sergilendi.

İş Görüşmeleri ve Temalar

Fuar süresince birçok savunma anlaşması ve iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca etkinlikte dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji temaları ön plana çıktı.

Atölye Çalışmaları ve Paneller

Fuar kapsamında pek çok atölye çalışması yapıldı ve savunma alanında uzman isimlerin katıldığı paneller düzenlendi. Bu etkinlikler, katılımcılara sektördeki en yeni trendleri ve teknolojiyi yakından tanıma fırsatı sundu.

Türk savunma sanayisi firmaları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan Adriyatik Savunma ve...

Türk savunma sanayisi firmaları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan Adriyatik Savunma ve Havacılık Fuarı ASDA-2025'e katıldı. Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ve Baykar'ın yanı sıra birçok firmanın ürünleri ilgi gördü.

Türk savunma sanayisi firmaları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan Adriyatik Savunma ve...

Türk savunma sanayisi firmaları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan Adriyatik Savunma ve Havacılık Fuarı ASDA-2025'e katıldı. Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ve Baykar'ın yanı sıra birçok firmanın ürünleri ilgi gördü.

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