Türk Savunma Sanayisinden Umman'a Stratejik Anlaşmalar

Türk Savunma Sanayisi Umman'a Çıkarma Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğindeki Türk savunma sanayi firmaları, Umman'ın başkenti Maskat'ta stratejik anlaşmalar imzalamak amacıyla önemli temaslarda bulundu.

Başkan Haluk Görgün ve Önemli Görüşmeler

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB Başkanı Haluk Görgün'ün öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ile bir araya gelindi. Ayrıca, Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile potansiyel işbirliği konuları ele alındı.

ASELSAN Umman Ofisinin Açılışı

Program kapsamında ASELSAN'ın Umman ofisinin açılışı da gerçekleştirildi. Haluk Görgün, ziyaretin Türkiye'ye gelen Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın resmi daveti üzerine yapıldığını belirtti.

İşbirliklerinin Önemi

Görgün, ASELSAN ve HAVELSAN firmalarının savunma sistemleri satışına yönelik önemli sözleşmelere imza attığını duyurdu. Bu stratejik anlaşmaların iki ülke arasındaki işbirliğinin somut projelere dönüşmesini sağlamak için büyük bir adım teşkil ettiğini vurguladı. "Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Umman'ın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara zemin hazırlayacağına inanıyoruz," dedi. Ayrıca, bu anlaşmaların yalnızca iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Türk savunma sanayisi firmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) liderliğinde, stratejik anlaşmalara imza atmak amacıyla Umman'ın başkenti Maskat'ta temaslarda bulundu.

Türk savunma sanayisi firmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) liderliğinde, stratejik anlaşmalara imza atmak amacıyla Umman'ın başkenti Maskat'ta temaslarda bulundu.