Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taciz ateşine misliyle karşılık verdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."





Terörle Mücadelede Kararlılık

TSK, sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör unsurlarına karşı etkin mücadelesini sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen bu son operasyon, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. MSB’nin açıklaması, operasyonların devam edeceğini ve terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı.