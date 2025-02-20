Türk Yıldızları, İKAF'25'te Gençlerle Bir Araya Geldi

Türk Yıldızları'ndan Gençlere Vatan Sevgisi Mesajı

Türk Hava Kuvvetlerinin ünlü gösteri ekibi Türk Yıldızları, Konya'da düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25) kapsamında gençlerle buluştu. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonu ve Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Yoğun İlgi

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait gösteri ekibinin Anadolu Oditoryum Salonu'ndaki söyleşisine katılım oldukça yoğundu. Programda, Türk Yıldızları'nın çeşitli gösterilerinin yer aldığı klip ve sunumlar izletildi. Filo Komutanı Binbaşı Kürşat Kömür, Hava Pilot Binbaşı Mehmet Balta ve Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, deneyimlerini ve bilgilerini paylaştı.

Şehitlere Saygı Duruşu

Tim üyesi Binbaşı Gökhan Esen, gösterilerinde gerçekleştirdikleri kalp figürünün anlamını açıkladı. Esen, "Bu figür, vatan sevgimizin bir ifadesidir. Uğrunda can veren şehitlerimize ve onların aziz ailelerine bir armağandır," dedi.

Gençlerle Etkileşim ve Anılar

Etkinlik, öğrencilerin soru-cevap bölümünün ardından tim üyeleriyle hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle devam etti. Türk Yıldızları, gençlere vatan sevgisi ve havacılık kariyeri hakkında umut verici mesajlar iletti.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Konya'da düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25) kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Konya'da düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25) kapsamında gençlerle bir araya geldi.