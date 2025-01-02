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Türk Zeytinyağı Firması Nova Vera, Dünyanın En İyi Üreticisi Seçildi

Nova Vera, 28 ülke arasında dünya birincisi olarak zeytinyağı alanında büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:43
Türk Zeytinyağı Firması Nova Vera, Dünyanın En İyi Üreticisi Seçildi

Türk Zeytinyağı Firması Nova Vera, Dünya Genelinde Birincilik Elde Etti

Ayvalık merkezli zeytinyağı firması Nova Vera, 28 farklı ülkeden üreticileri geride bırakarak, dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi seçildi. Firmadan yapılan açıklamaya göre, bu başarı, EVOO World Ranking platformunda gerçekleştirilen uluslararası yarışmaların toplam puanlaması sonucunda elde edildi.

Dünya Sıralamasında İlk Defa Bir Türk Markası Liderlik Kurdu

Nova Vera'nın elde ettiği bu birincilik, sektörde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Açıklamalara göre, EVOO World Ranking platformu, yıl boyunca düzenlenen 35 farklı zeytinyağı yarışmasının sonuçlarını değerlendirmekte ve en iyi zeytinyağlarını belirlemektedir.

Bahar Alan'dan Açıklamalar

Nova Vera'nın kurucusu Bahar Alan, firmanın amacının her zaman zeytinyağını en sağlıklı haliyle üretmek olduğunu vurgulayarak, "Başlarken buralara gelmeyi hayal bile etmemiştik. Her yıl çıtayı yükselterek, 'kaliteli ve sağlıklı üretmek' ilkesini benimsedik." dedi. Alan, dünya birinciliğinin getirilen sorumluluğu ve motivasyonu gelecekteki projelerine yansıttıklarını belirtti.

Geniş İhracat Ağı ve Gelecek Hedefleri

Alan, hedeflerinin hem iç hem de dış pazarda daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu ifade ederek, "Bugün Japonya'dan Amerika'ya, İsviçre'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar geniş bir ihracat ağımız var." şeklinde konuştu. Gelecek hedefleri arasında bu başarıyı sürdürmek ve tüketicilere daha yakın olmak yer alıyor.

EVOO World Ranking Nedir?

EVOO World Ranking platformu, ödüllü sızma zeytinyağlarının ve aromalı ürünlerin tanıtımını amaçlamaktadır. Yıl boyunca, katıldıkları yarışmalarda dereceye giren zeytinyağları bu platformda değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir. Bu sayede dünya çapında hangi sızma zeytinyağlarının en ödüllü olduğu ve bunların hangi bölgelerden geldiği öğrenilebilmektedir.

Ayvalık merkezli Türk zeytinyağı firması Nova Vera, 28 ülkede yapılan uluslararası yarışmaların...

Ayvalık merkezli Türk zeytinyağı firması Nova Vera, 28 ülkede yapılan uluslararası yarışmaların toplam puanlamasında birincilik elde ederek, "dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi" seçildi.

Ayvalık merkezli Türk zeytinyağı firması Nova Vera, 28 ülkede yapılan uluslararası yarışmaların...

Ayvalık merkezli Türk zeytinyağı firması Nova Vera, 28 ülkede yapılan uluslararası yarışmaların toplam puanlamasında birincilik elde ederek, "dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi" seçildi.

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